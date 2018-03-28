США запретили предоставлять свое оружие одному из полков Нацгвардии – СМИ

В течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет в отношении одного из полков в закон о помощи Украине.

Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на $621 млн не касается отряда спецназначения Национальной гвардии "Азов".

Читайте такжеПентагон: Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"

Об этом пишет американское издание The Hill. "Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", - отмечает издание.

Также подчеркивается, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет в отношении "Азова" в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась с законопроекта перед голосованием.

"Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму $1,3 млрд предусматривает, что "никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов", - говорится в статье.

Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном "Азов", хотя оно уже изменило название, переформатувавшись в отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов". Отряд входит в состав военной части 3057 Национальной гвардии.

"Белое доминирование" и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону "Азов", - заявил в комментарии The Hill республиканец Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине на уровне $620,7 млн. В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.