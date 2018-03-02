Украина бесплатно получит от США противотанковые комплексы Javelin – эксперт

По данным эксперта, оккупационные войска на Донбассе принимают экстренные меры по усилению защиты бронетехники, в российском НИИ Минобороны разрабатывают «эффективную защиту» от американских ПТРК.

Украина получит противотанковые комплексы Javelin и ракеты к ним от США не за счет украинского бюджета, а в счет военной помощи Вашингтона.

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

«Итак, последний шаг фактически сделан - Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим – не за счет нашего бюджета, а в счет военной помощи самих США Украине», - заявил он.

По словам Тымчука, Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения.

«К чему были эти стоны и вопли, что «Украине «Джавелины» не нужны» – не понятно до сих пор. Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны. О военно-политическом значении этих поставок – а это, очевидно, является первостепенным – вообще можно не говорить, настолько оно очевидно», - констатирует народный депутат.

Вместе с тем, по его словам, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства.

«Так что аргумент вроде «мы не поддерживаем свой ОПК» его авторы могут использовать по назначению», - добавил эксперт.

Читайте такжеПосле США оружие Украине предоставят Канада и страны Евросоюза - представитель президентаПри этом Тымчук отметил, что «именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки. С конца прошлого года в «1-м АК ДНР» и «2-м АК ЛНР» проводятся экстренные меры по усилению защиты бронетехники, в самой России сотрудники НИИ российского Минобороны в форсированном режиме трудятся над созданием «эффективной защиты» от американских ПТРК, которую можно было бы устанавливать на танки и БМП в полевых условиях на Донбассе».

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

Сегодня, 2 марта, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму в около 47 млн долл.