Канада призвала Россию немедленно отозвать войска от украинских границ

"Канада серьезно обеспокоена сообщениями о движении российских войск к границе с Украиной", — цитируют слова Бэрда РИА Новости.

Глава канадского МИД призвал РФ "немедленно отозвать войска от пограничных регионов" и отметил, что Канада продолжит следить за развитием ситуации. "Канада будет наблюдать за развитием ситуации и продолжит работу с партнерами и союзниками, чтобы увеличить давление на РФ с целью прекращения ее агрессивных действий", — говорится в заявлении МИД.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последнее время представители НАТО "наблюдали приближение российской войск к границе с Украиной", вновь обвинив Россию в поддержке ополченцев на востоке Украины.