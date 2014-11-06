В АП хотят внести изменения в закон о люстрации

Об этом он сказал в эфире 5 канала в среду вечером, пишет Украинская правда.

"В закон необходимо вносить действительно конкретные изменения для того, чтобы в законе детально прописать, что такое участник боевых действий, который был в зоне АТО. И очень много сегодня ребят, которые действительно находились в зоне АТО уже после Революции Достоинства, но они попадали под прямое действие (закона)", - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что сложилась ситуация, при которой чиновники-коррупционеры не попадают под прямое действие закона, и будут проходить люстрационную комиссию.

Читайте такжеВ Минобороны прорабатывают проект внесения поправок в закон о люстрации

Зубко считает, что закон о люстрации несет некоторые негативные последствия, потому ряд добросовестных госслужащих, которые самостоятельно строили карьеру, вынуждены увольняться. Из-за этого государство теряет опытные кадры, среди которых есть и участники АТО.