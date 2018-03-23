Омбудсмен заручилась поддержкой ООН в вопросах защиты прав беженцев и ВПЛ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова планирует посетить Крым и оккупированные территории востока Украины.

Как сообщается на официальной странице омбудсмена, об этом Денисова заявила на сегодняшней встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро.

«Планирую побывать и на оккупированных территориях Востока Украины, и в аннексированном Крыму», - цитирует пресс-служба Денисову.

Во время беседы обсуждались перспективы сотрудничества уполномоченного с УВКБ ООН по защите прав беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц.

Денисова, в частности, проинформировала международных партнеров об участии омбудсмена в совершенствовании действующего законодательства в этой сфере.

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«Как председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения я принимала активное участие в разработке законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан», который сейчас зарегистрирован в парламенте. Принятие этого закона обеспечит урегулирование ситуации в сфере назначения и выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также гражданам, проживающим на неконтролируемых территориях», - отметила уполномоченный.

Денисова рассказала также о практических шагах Секретариата уполномоченного по решению проблемных вопросов беженцев и ВПЛ. Особое внимание было уделено порядку пересечения линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей, а также проезда на и с оккупированной украинской территории.

«Представители УВКБ ООН выразили свою поддержку приоритетной деятельности уполномоченного и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев и ВПЛ», - сообщает пресс-служба омбудсмена.