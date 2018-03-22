В расположении 8-го полка спецназначения заверили, что ни разу не видели у себя Савченко и Рубана (видео)

Однако от официальных комментариев военные уклоняются – с журналистами говорили частно отдельные бойцы.

Журналисты побывали в Хмельницком возле воинской части А-0553 8-го полка специального назначения, которая фигурирует как место хранения оружия Надежды Савченко и Владимира Рубана, а также их разговоров с офицерами относительно планов на масштабное кровопролитие в Киеве.

О фигуранте этих переговоров с фамилией или позывным "Березень" там слышат впервые, говорится в сюжете ТСН.

"Если бы из офицеров, мы бы знали. Такой фамилии мы даже не знаем", - объяснили съемочной группе охранники КПП на входе в части. Журналисты пытались встретиться с руководством воинской части и хотели воочию увидеть тот кабинет, где была установлена скрытая камера и записывалось показанное в Верховной Раде видео. Однако на режимном объекте посторонним в этом отказали.

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На оперативном видео СБУ невозможно распознать, где именно его снимали, лица собеседников Савченко и Рубана закрыты. Из разговора понятно только, что речь идет об измене. "Не революция, я предлагаю переворот. Их надо убрать физически. Причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри", - объясняла тогда народный депутат.

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По данным следователей, на территории воинской части хранился арсенал оружия, который Рубан в ноябре прошлого года вывез из неконтролируемой территории Донбасса. Именно эти боеприпасы, очевидно, мятежники планировали использовать в реализации своих намерений в Киеве. Каким именно образом арсенал попал на территорию военной части в Хмельницком и сохранялся ли там под контролем СБУ, выяснить так и не удалось – руководство части эту информацию не комментирует, а дежурные на КПП и военные, которые там служат, уверяют, что Рубана и Савченко никогда не видели. "Мы же посменно. Во время нашей смены не было. Рубана я вообще не знаю в лицо, но Савченко б узнал. Здесь на территорию никто не зайдет, кошка – не то что Савченко бы здесь проникла", - заверил один из охранников.

Не удалось съемочной группе попасть и на полигон, где Рубан и Савченко 1 декабря стреляли из крупнокалиберной винтовки. ТСН обратилась в генштаб Вооруженных сил Украины с просьбой посетить воинскую часть, где проходили эти переговоры, а также хранилось оружие, завезенное с территории так называемой "ДНР". В этой просьбе отказали со ссылкой на следственные действия.