Луценко говорит о "высшей мере наказания" для Савченко

«Проверка СБУ на бдительность» - это преступление, подчеркнул генеральный прокурор.

Народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан могут быть привлечены к «высшей мере наказания» за свои действия, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Такое заявление глава ГПУ сделал во время своего выступления в Верховной Раде.

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«По закону, за звонок о лживом заминировании дают до 5 лет. Что надо дать тем, кто якобы «проверял бдительность» СБУ? Проверили - бдительность на месте. За это предусмотрена высшая мера наказания. Совокупность статей позволяет просить мне не только привлечения (к ответственности – ред.), но и ареста», - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Верховная Рада начала рассмотрение представления генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.