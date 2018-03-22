Рада рассматривает представление ГПУ об аресте Савченко (прямая трансляция)

Сегодня Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление.

Верховная Рада начала рассмотрение представлений генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Прямую трансляцию заседания ведет телеканал "Прямой".

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.