Рада рассматривает представление ГПУ об аресте Савченко (прямая трансляция)

11:42, 22 марта 2018
Политика
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Рада начала рассмотрения представлений Луценко относительно Савченко / фото twitter.com/Leshchenkos

Прямую трансляцию заседания ведет телеканал "Прямой".

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В четверг, 22 марта, в Комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента единогласно проголосовали за все три представления генпрокурора и рекомендовали Раде разрешить арест Савченко.

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Теги: #Верховная Рада#Надежда Савченко#арест Савченко