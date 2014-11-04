Die Zeit: Обеспечение Европы российским газом под вопросом

Об этом сообщает Ханс-Йохен Луман в своей статье «Обеспечение Европы российским газом под вопросом», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Читайте такжеУкраина за свой счет обеспечивает теплом и светом Донецк и Луганск - Порошенко

Эта проблема – следствие украинского кризиса, существования которого многие европейцы до сих пор не осознают - и она относится также к соглашению между Европейской комиссией, Украиной и Россией: Если наступающая зима не будет исключительно мягкой, то появится большая опасность того, что у восточных стран ЕС закончится газ. Это объясняется техническими причинами, связанными с устройством газопроводов и особенностями газовой системы между Россией, Украиной и ЕС.

Украина сама транспортирует газ. На ее территории находятся большие хранилища. Когда разрабатывался план линий транспортировки в Европу, еще в советское время, украинские хранилища были включены в проект. Линии были сконструированы с таким расчетом, что хранилища заполнятся летом, и одновременно это покроет относительно низкий спрос на газ в ЕС.

Если не заполнить хранилища за летний период, тогда зимой не будет газа не только для Украины. Давление в системе может упасть до такой степени (конечно, в зависимости от температуры зимой), что поставки в Европу станут невозможными. Это означает, что если зима будет холодной, то полное обеспечение ЕС российским газом до конца зимы под сомнением, даже если Украина будет следовать договору и не станет выкраивать газ для своего замерзающего населения.

Из-за конфликта в Украине хранилища сейчас совершенно не заполнены. С марта Украина больше не платит за российский газ, а с июня, как было заявлено, прекратились поставки украинским покупателям. Украинское правительство, со своей стороны, жалуется на несправедливые цены. В июне Украина обратилась в арбитражный суд, чтобы разобраться с этим. Но поводом для прекращения поставок является задолженность, для погашения которой нужны валютные средства.

Суд пока не принял решение. Но технически не сложно подсчитать, сколько Украине придется заплатить. Умным решением было бы, если бы украинское руководство еще в прошедшие месяцы начало выплаты в определенном объеме, чтобы избежать прекращения поставок. Риск того, что Россия будет настаивать на несколько завышенных требованиях, можно было бы покрыть гарантиями Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС. Но этого никто не сделал.

На прошлой неделе украинское и российское правительство при посредничестве Комиссии ЕС договорились, что Украина заплатит 4,6 млрд долларов, чтобы обеспечить поставки газа в Украину и ЕС до конца марта. Европейская комиссия назвала это большим успехом. Но это заблуждение. Проблема в том, что цена, которая базируется на сумме 4,6 млрд долларов, предварительная и заниженная. Денег должно хватить до Рождества – а затем снова нужно будет срочно инициировать переговоры.

Ответственность также лежит на ЕС. Нельзя сказать, что украинское руководство может самостоятельно что-то решать в этих вопросах. Украина - по валюте - неплатежеспособное государство. Это также было причиной колеблющейся политики бывшего президента Виктора Януковича между Россией и ЕС осенью 2013 года. То, что Украина должна России, она может оплатить только долларами из пакетов помощи от МВФ и ЕС.

Оба кредитора, таким образом, получают достаточно влияния, чтобы препятствовать необъективному поведению украинского правительства в газовом споре с Россией. По крайней мере, ЕС должен быть в этом очень заинтересован. Наконец, они обязаны позаботиться о том, чтобы их государства-члены до конца предстоящей зимы получали достаточно газа из России.

Тем не менее, ЕС допустил эскалацию газового конфликта, и посредничество европейцев его не разрешило. Видимо, предотвратить возможное прекращение поставок газа в конце зимы не было приоритетной задачей для Еврокомиссии.

Почему так произошло? Единственное возможное объяснение в том, что ЕС преследует совершенно другие цели. Какие? Я вижу две возможности. Возможно, органы ЕС и правительства государств-членов побаиваются брать на себя финансовую ответственность за урегулирование вопроса с предстоящими поставками газа в Украину и открыто общаться с избирателями – результатом стало бы выживание в надежде на мягкую зиму.

Либо Европейская комиссия следует стратегии, в рамках которой, возможно, кажется мудрым, спекулировать на нарушенных поставках газа, в том числе на газовом конфликте, который затем вспыхнет в конце зимы.

В чем их интерес в таком конфликте?

Взгляд на историю раздела по вопросам энергетики в Договоре ЕС показывает, что государства-члены и органы ЕС уже давно спорят о полномочиях в энергетической политике. Комиссия хочет больше власти. Много раз были внесены предложения поправок к Договору ЕС, которые предусматривали солидарность в энергетической политике в чрезвычайной ситуации. Их регулярно отклоняли. Как правило, это было сделано по наущению государств-членов с хорошими запасами газа, в частности Великобритании.

Серьезный энергополитический кризис может показать упрямым государствам, что необходимо больше солидарности – и тогда пригодится стремление Еврокомиссии создать общую энергетическую политику. Это может показаться очень спекулятивным. Но не секрет, что Комиссия вполне обоснованно считает, что изменение договора в сторону большей солидарности возможно только в случае серьезного кризиса. Эту идею стоит воспринимать всерьез.

Наконец, такой сценарий также может стать прорывом в политике ЕС. Возможно, Комиссия создает провокации ради хорошей цели. Что из этого получится, станет ясно после Рождества.