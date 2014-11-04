Боевики полностью разрушили несколько домов в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что во время боевых действий 3 ноября в Куйбышевском районе один дом по ул. Абросимова был уничтожен полностью и два дома разрушены по ул. Ургальской и проспекту Кремлевскому; в Киевском районе – разрушены два дома по ул. Башкирская.

На утро вторника, 4 ноября, в Донецке без газоснабжения остаются 2564 абонента, среди них 5 многоквартирных домов, 1834 дома частного сектора.

Но в горсовете сообщили, что сегодня газовики получили доступ к аварийным участкам газопроводов, расположенных на территории шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе.

В сообщении пояснили, что жители прифронтового поселка «Октябрьский» долгое время были заложниками значительных разрушений газопроводов в этом районе. Восстановление надземного газопровода среднего давления позволит пустить газ двум котельным, подающим теплоноситель на мечеть «Ахать-Джами» и трем многоквартирным домам по ул. Кремлевская и Маршала Жукова.

Читайте такжеВ Донецке во всех районах слышны выстрелы из тяжелых орудий и серии залпов - горсоветПосле артобстрела 3 ноября уже восстановлено газоснабжение 7 домов частного сектора по ул. Колхозная, Лугина, Курчатова. Ремонтно-восстановительные бригады предприятия «Донецкгоргаз» продолжают восстанавливать газовые сети в Киевском и Кировском районах Донецка.