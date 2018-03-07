В МИД Украины обвинили посла Венгрии в превышении своих полномочий
В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала», комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.
"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии", - сказала Зеркаль.
"У нас сейчас все это запланировано ... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", - подчеркнула Зеркаль.
Читайте такжеВенгрия и в дальнейшем будет блокировать интеграцию Украины в ЕС - посол
По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов.
Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей.
При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.
"Ну что мы сейчас должны депортировать посла ... (Это) не дипломатично", - сказала Зеркаль.
В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.
"Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", - считает Зеркаль.