В МИД Украины обвинили посла Венгрии в превышении своих полномочий

В Министерстве иностранных дел Украины проведут беседу с послом Венгрии Эрно Кешкенем после его заявлений об автономии Закарпатской области и выдаче украинцам венгерских паспортов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала», комментируя заявление венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии", - сказала Зеркаль.

"У нас сейчас все это запланировано ... с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, в Украине", - подчеркнула Зеркаль.

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По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов.

Зеркаль отметила, что Венгрия прибегает к подобным заявлениям, как в ситуации с Украиной, относительно всех стран-соседей.

При этом она добавила, что из-за заявления Кешкеня не будут высылать.

"Ну что мы сейчас должны депортировать посла ... (Это) не дипломатично", - сказала Зеркаль.

В то же время, комментируя тот факт, что в отдельных населенных пунктах в Закарпатской области на учреждениях размещены венгерские флаги, заместитель главы МИД выразила мнение, что в области не проведена децентрализация.

"Если бы децентрализация состоялась в Закарпатье, как она происходит в других регионах Украины, то не было бы никаких проблем", - считает Зеркаль.