В Раде предлагают признать Путина нелегитимным

14:58, 20 марта 2018
Политика
922
Владимир Путин / REUTERS

Об этом говорится в проекте постановления №8153, зарегистрированном в ВР 19 марта.

"Не признавать легитимность выборов Президента Российской Федерации их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность человека", - говорится в законопроекте.

Также в проекте постановления предлагают обратиться к Совету Безопасности и Генассамблее ООН с призывом признать результаты выборов в РФ нелегитимными и принять меры относительно принятия соответствующих санкций в отношении каждого лица, причастного к организации выборов в Крыму.

Напомним, Украина уже направила в Евросоюз письмо с 140 фамилиями людей, которые причастны к организации и проведению выборов президента России в незаконно анексованом РФ Крыму.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в России состоялись президентские выборы, на которых, набрав более 75% голосов, победил Владимир Путин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #выборы президента РФ#выборы в Крыму