В Раде предлагают признать Путина нелегитимным

Также в ВР предлагают обратиться к Совету Безопасности и Генассамблее ООН с призывом признать результаты выборов в РФ нелегитимными и принять меры относительно принятия соответствующих санкций.

Из-за проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма в Верховной Раде предлагают не признавать их результатов и признать Владимира Путина нелегитимным президентом.

Об этом говорится в проекте постановления №8153, зарегистрированном в ВР 19 марта.

"Не признавать легитимность выборов Президента Российской Федерации их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность человека", - говорится в законопроекте.

Также в проекте постановления предлагают обратиться к Совету Безопасности и Генассамблее ООН с призывом признать результаты выборов в РФ нелегитимными и принять меры относительно принятия соответствующих санкций в отношении каждого лица, причастного к организации выборов в Крыму.

Напомним, Украина уже направила в Евросоюз письмо с 140 фамилиями людей, которые причастны к организации и проведению выборов президента России в незаконно анексованом РФ Крыму.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в России состоялись президентские выборы, на которых, набрав более 75% голосов, победил Владимир Путин.