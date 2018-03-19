Выборы президента в РФ: после подсчета 90% протоколов Путин набрал более 76% голосов

03:31, 19 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным ЦИК, после обработки 90% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,41%.

Павел Грудинин набирает 12,05%, Владимир Жириновский набирает 5,85%.

Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,59%, Григорий Явлинский — 0,98% голосов, Борис Титов – 0,73%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

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Владимир Путин получил рекордную поддержку избирателей в своей карьере, свидетельствуют данные ЦИК.

После обработки более 90% протоколов, Путин набирает 76,51% голосов, его поддержали 49,9 млн избирателей.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. «Голосование» проходит в том числе на территории временно оккупированного украинского полуострова.

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