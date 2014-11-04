Климкин призывает Запад ввести новые санкции против РФ

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild.

"Признав квазивыборы в Восточной Украине, Россия в очередной раз нарушила свои международные обязательства, в частности минские соглашения. Вполне очевидно, что Кремль проявил неуважительное поведение в отношении ЕС и западного мира", - цитирует министра "Украинская Правда".

"Если Запад хочет, чтобы Россия считала его мнению важным и придерживалась норм международного права, то следующим логическим шагом должно стать давление на Кремль всеми возможными средствами. Это включает в себя усиление санкций", - подчеркнул Климкин.

По его словам, проведение так называемых выборов не изменит ситуации.

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"Это фальсифицированные выборы, с фальшивыми наблюдателями, поддельными списками избирателей и нелегитимными результатам. Действительно, некоторые регионы Восточной Украины находятся под контролем пророссийских террористов и российских войск. Но это украинские регионы - и мы вернем их", - отметил министр.

Как сообщалось, ранее Россия официально признала псевдовыборы, которые были проведены "ДНР" и "ЛНР" в минувшее воскресенье. Российская власть также не скрывала, что способствует их проведению - в частности, "избирательные участки" были открыты на территории РФ.

Вместе с тем следует отметить, что проведение голосования является грубым нарушением трехстороннего Минского протокола.