Чехия не признает псевдовыборы ДНР и ЛНР
02:40, 04 ноября 2014Политика
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Чешская Республика не признает результаты голосования на выборах на востоке Украины и отказывается признать лидерами Донецкой и Луганской народной республики Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.
REUTERS
"Выборы", которые в воскресенье состоялись на территории, подконтрольной сепаратистам, не соответствовали демократическим стандартам, говорится в заявлении представителей Министерства иностранных дел, сообщает "Радио Прага".
Похожего мнения придерживаются и официальные представители Украины и Европейского союза.
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"Выборы", по мнению ЕС, могут нарушить хрупкое перемирие на востоке страны.
Напомним, выборы в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" состоялись 2 ноября. По итогам голосования пост главы "ДНР" занял "премьер-министр" самопровозглашенной республики Александр Захарченко, а "ЛНР" возглавил Игорь Плотницкий.
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