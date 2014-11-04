Чехия не признает псевдовыборы ДНР и ЛНР

"Выборы", которые в воскресенье состоялись на территории, подконтрольной сепаратистам, не соответствовали демократическим стандартам, говорится в заявлении представителей Министерства иностранных дел, сообщает "Радио Прага".

Похожего мнения придерживаются и официальные представители Украины и Европейского союза.

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"Выборы", по мнению ЕС, могут нарушить хрупкое перемирие на востоке страны.

Напомним, выборы в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" состоялись 2 ноября. По итогам голосования пост главы "ДНР" занял "премьер-министр" самопровозглашенной республики Александр Захарченко, а "ЛНР" возглавил Игорь Плотницкий.