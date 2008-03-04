Газпром потребует от Нафтогаза переуступки?

Новый проект соглашения по схеме поставок газа в Украину, переданный НАК "Натогаз Украины" от "Газпрома" 3 марта, включает требование к 1 апреля расплатиться по всем долгам за газ, поставленный в 2008 году.

Если же денег у "Нафтогаза" нет, то он должен подписать договор с "УкрГаз-Энерго" (СП "Нафтогаза" и "РосУкрЭнерго") о переуступке прав требования платы за транзит газа по украинской территории в Европу.

Об этом рассказали два источника, близких к "Нафтогазу" и "Газпрому", пишет российская газета "Ведомости", раскрывая главные нововведения по сравнению с версией того же соглашения от 14 февраля.

По мнению партнера юрфирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрея Вишневского, получить долг с "УкрГаз-Энерго" "Газпрому" проще, чем с "Нафтогаза", но концерн мог бы провести взаимозачет и с "Нафтогазом" напрямую.

Видимо, есть и другая цель – дать возможность заработать трейдеру, где есть доля "РосУкрЭнерго", перед тем как последняя будет ликвидирована, считает Вишневский.

Как известно, в понедельник, 3 марта, "Газпром" на треть сократил поставки газа в Украину. Монополия объявила, что ограничила поставки на 40 млн куб. м в сутки (при суточном потреблении Украиной 150 млн куб. м импортного газа).

По версии "Укртрансгаза", транспортной "дочки" НАК "Нафтогаз Украины", ограничения составили 44 млн куб. м. Сокращены поставки с двух точек: на 24 млн куб. м – у российской границы, и на 20 млн куб. м – у белорусской, сказала "Ведомостям" представитель "Укртрансгаза" Инна Коваль.

В понедельник же "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" новый проект соглашения по схеме поставок газа на Украину, который компании согласовывают с 12 февраля.

Что содержится в новом документе, "Нафтогаз" и "Газпром" пока не раскрывают.

Ранее, 12 февраля, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко договорились о новой схеме поставок газа в Украину, согласно которой "Газпром" и "Нафтогаз" создадут нового посредника вместо нынешнего поставщика среднеазиатского газа в Украину – швейцарской "РосУкрЭнерго", а также СП для сбыта газа в Украине.

Украинская правда