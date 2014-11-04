Очередной гумконвой из России пересек украинскую границу – СМИ

Десять автомобилей с топливом и медикаментами следуют в Донецк, передает РИА "Новости".

По словам замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олега Воронова, еще одна колонна из 10 автомобилей сейчас проходит таможенное оформление, после чего отправится в Луганск.

Читайте такжеЧетвертый российский гумконвой ничего не вывез из Украины - СНБОЭто уже шестая автоколонна с российской гуманитарной помощью. Свои действия касательно доставки грузов на Донбасс РФ ни разу не согласовывала с украинскими властями.

Ранее в СНБО Украины заявляли, что российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.