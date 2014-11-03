Украинская сторона не осматривала пятый российский “гумконвой” - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, согласно которому, 2 ноября в 07.06 по московскому времени российский "конвой" начал прибывать на пропускной пункт пропуска "Донецк".

Всего 32 транспортных средства были осмотрены только российскими пограничниками и таможенниками. Все грузовики имели надпись "гуманитарная помощь из Российской Федерации". В тот же день в 15.08 все они вернулись обратно в Россию.

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Во время прохождения таможенных процедур, для досмотра багажа были открыты тенты с задней стороны грузовиков. "Каждый грузовик был визуально осмотрен одним российским пограничником и одним российским таможенником. Украинские офицеры, которые находились рядом с пропускным пунктом "Донецк", не участвовали в обзоре, но наблюдали за пересечением границы и делали снимки из-за ограждения пропускного пункта", - говорится в сообщении.

Первые грузовики пересекли украинскую границу в 07.26, а в 07.51 российские уполномоченные лица завершили визуальный осмотр и последний грузовик заехал в Украину.

Так называемый "конвой" состоял из 21 грузовика, которые перевозили собственно груз, 7 грузовиков, перевозивших горючее, и 4 вспомогательных транспортных средств.

В 14.40 первые транспортные средства вернулись на российский пункт пропуска. Все грузовики были осмотрены российскими уполномоченными лицами. Украинские пограничники и таможенники участия в осмотре грузовиков при возвращении в Россию не принимали, но снова наблюдали и делали снимки из-за ограждения пограничного пункта.

В 14.47 первые грузовики стали заезжать в Россию.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконными действиями Российской Федерации, грубым нарушением государственной границы и требует прекратить провокационные действия и соблюдать «общепринятые нормы и принципы международного права и межгосударственных отношений».

Это уже пятый «гуманитарный конвой», который Россия отправила в Украину без ее ведома.

Ранее в СНБО Украины заявляли, что российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.

Между тем миссия ОБСЕ утверждала, что украинские таможенники и пограничники участвовали в проверке четвертого российского «гуманитарного конвоя".

В то время в МИД РФ констатировали, что украинская сторона и ОБСЕ не осматривали четвертый «гуманитарный конвой», отправленный на Донбасс.