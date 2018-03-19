Порошенко: так называемые выборы в аннексированном Крыму - "филькина грамота" и сигнал для усиления санкций против Кремля

Порошенко подчеркнул, что легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины.

Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко в связи с проведением «выборов» на оккупированном украинском полуострове.

"Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру. Так называемые выборы в Крыму - еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", - отметил президент.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил благодарность международным партнерам Украины за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны, и о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

«Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма. Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали», - подчеркнул также Порошенко.

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Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

«Мы проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для ужесточения санкций против оккупационной российской власти... И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только из-за агрессии против Украины, но и из-за гибридной войны против всего европейского и евроатлантического сообщества, из-за политических убийств за рубежом, и из-за подавления демократии в самой России», - заявил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина увеличит усилия, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму.

«Украинский Крым в кандалах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу. Мы увеличим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму», - подчеркнул он.

Также, как отметил Порошенко, Украина продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. «Голосование» проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

По данным председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, явка крымских татар на выборах в Крыму, несмотря на давление оккупационных властей, не превысила 10%. Общая активность крымчан на выборах также была низкой.

Ранее президент Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов.

Евросоюз не признал проведения Россией выборов в оккупированном Крыму. Соответствующее заявление обнародовала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Свою позицию относительно непризнания выборов в Крыму также выразили Канада, Эстония, Норвегия и Франция.