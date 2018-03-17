Вступление Украины в Евросоюз является вопросом лет, а не десятилетий - Порошенко

Он заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в Евросоюз и решительно продолжит реформы.

Членство Украины в Евросоюзе является вопросом нескольких лет. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко.

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«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Евросоюз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина», - сказал Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает сайт президента.

Порошенко заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно продолжит реформы, в проведении которых за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25.

«Мы будем соответствовать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией», - отметил украинский президент, напомнив о своей заслуге в создании «вполне независимой антикоррупционной инфраструктуры» в стране.

Между тем, Порошенко признал, что до конечной цели еще далеко и работа должна быть выполнена большая (о чем говорит и замечание авторов интервью о том, что в рейтинге Transparency International Украина стоит на 130 месте среди 180 стран). При этом он напомнил, что за коррупционные дела в Украине арестовывают и министров и заявил, что «сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран».

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции искоренена. По его словам, наиболее уязвимым для коррупции раньше был сектор энергетики, но теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции. «Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса», - отметил Порошенко. Он отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить коррупцию в стране.