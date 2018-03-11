У Евросоюза нет усталости от Украины - Могерини

Она отметила, что некоторые реформы продвигаются не так быстро, как ожидают в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини утверждает, что у Евросоюза нет усталости от Украины.

Об этом она заявила в интервью агентству УНИАН перед своим визитом в Украину 11-12 марта.

Отвечая на соответствующий вопрос, Могерини подчеркнула: «Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность интенсивнее, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, поскольку это наша приверженность украинскому народу».

Высокий представитель назвала Соглашение об ассоциации «большим успехом».

Читайте такжеФедерика Могерини: Мы хотели бы, чтобы СММ ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы

«В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский Союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение, по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал», - подчеркнула она.

Вместе с тем Могерини отметила, что необходимо принять ряд важных законов в рамках Соглашения об ассоциации.

«Работу необходимо удвоить в важнейших областях. Борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии», - отметила высокий представитель ЕС.

«Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине», - подчеркнула Могерини.