"Друзья Украины" в ЕС хотят предостеречь Киев от сворачивания реформ - СМИ

В документе, который дипломаты стран-"друзей Украины" в ЕС планируют вынести на обсуждение в Совете ЕС, они в частности констатируют, что важные украинские реформы затормаживаются.

Неформальная группа "друзья Украины" в Европейском Союзе подготовила неофициальный документ о состоянии реформ в стране, который должен обсуждаться во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится 19 марта в Брюсселе.

Эту информацию, которая ранее появилась в СМИ, DW подтвердил болгарский дипломат (Болгария сейчас председательствует в ЕС, - ред.).

Заседание Совета ЕС пройдет в закрытом формате. Однако до его начала пройдет завтрак украинского министра иностранных дел Павла Климкина и неформальная дискуссия с заинтересованными европейскими дипломатами. Непосредственно во время заседания с отчетом о ситуации в Украине выступит верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая 11-12 марта посетила Киев с рабочим визитом.

Ожидается, что во время обсуждения отчета Могерини представители дружественных Украине государств, таких как Чехия, Хорватия, Польша, Швеция, Британия, страны Балтии и ряд других, предложат для дискуссии свой неформальный документ.

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В нем, по словам источника, отмечается, что процесс реформ в Украине достиг решающей точки, однако имплементация важных реформ, которые были запущены в последнее время, начинает пробуксовывать.

"В документе вспомнят о том, что украинское правительство не в полной мере достигает ориентиров, обозначенных ЕС и МВФ, поэтому существует риск того, что курс реформ в Украине замедлится и даже откатится назад", - сказал дипломат.

Европейские партнеры Украины считают, что незавершенные реформы ведут к усталости и разочарованию среди украинцев, и ожидают результаты выборов 2019 года.

"Главный месседж документа – Украина должна неустанно бороться с коррупцией и запускать в действие антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а ЕС обещает ей в этом полную поддержку", - сказал собеседник.

Напомним, Федерика Могерини во время своего визита в Киев 12 марта заявила, что ЕС призывает Украину продолжить борьбу с коррупцией и активизировать внедрение реформ.