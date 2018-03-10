Реформы и борьба с коррупцией: о чем будет говорить Могерини в Киеве

Представительница ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини впервые за последние два года посетит Киев. Вопросов накопилось много, но главная тема - та же, что и всегда: реформы и борьба с коррупцией.

В воскресенье вечером, 11 марта, в Киев с двухдневным рабочим визитом прибывает верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. По сообщению пресс-службы Еврокомиссии, в программе визита - встречи Могерини с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, а также представителями ОБСЕ.

"Визит состоится в важный момент для выполнения критически важных реформ, связанных с Соглашением об ассоциации ЕС-Украина, и будет случаем восстановить долговременную приверженность ЕС украинскому народу и его стремлением построить сильную Украину", - подчеркнули в Еврокомиссии, пишет DW.

Источник в структурах ЕС отметил, что Могерини сосредоточится на двух сферах: состоянии реформ и безопасности ситуации. Тогда как в ЕС видят немало достижений, одной из сфер, где нужно больше прогресса, является борьба с коррупцией. В частности, в Брюсселе ожидают, что законопроект Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде будет приведен в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

В Еврокомиссии указали на то, что визит состоится за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя, которую "ЕС не признает". Эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол соглашается, что Могерини должна подтвердить Украине поддержку ЕС против агрессии России.

"Я думаю, она также даст сигнал, что Украина должна продолжать реформироваться и не позволять темпу реформ тормозить или поворачивать в обратную сторону, ведь в ЕС растет беспокойство, что ситуация начала двигаться в определенной степени в неверном направлении", - добавляет Пол.

В первую очередь это касается борьбы с коррупцией, поскольку Пол пока не увидела "сильную политическую волю побороть коррупцию на самом высоком уровне как в политической элите, так и среди известных олигархов". Так, она спрашивает, почему украинскому руководству понадобилось так много времени, чтобы начать двигаться в направлении создания Антикоррупционного суда. Поэтому она призывает не терять время и привлечь рекомендации "Венецианской комиссии" вполне.

Кроме ситуации на Донбассе, Федерику Могерини будут интересовать и украинские реформы. При этом она хочет узнать про их результаты не только из уст представителей власти, но и от общественных активистов, с которыми также пообщается в Киеве. Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, который приглашен на встречу с главой европейской дипломатии, считает, что ее будет интересовать динамика украинских реформ в различных сферах.

"Поскольку мы входим в предвыборный период, в ЕС хотят знать, замедляется, сохраняется или, наоборот, повышается ли динамика реформ в Украине", - рассказал Юрчишин.

Ярослав Юрчишин ожидает, что Могерини особенно будут интересовать результаты борьбы с коррупцией: полноценная деятельность электронной системы декларирования, вопросы электронного декларирования для антикоррупционных активистов, ход громких коррупционных дел экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-депутатов Николая Мартыненко и Александра Онищенко, создание Антикоррупционного суда.

В последний раз главная дипломатка ЕС посещала Украину больше двух лет назад, в ноябре 2015 года. Аманда Пол убеждена, что лишь второй визит Могерини в Украину за 3,5 года на посту - слишком мало.

"Украина - важная страна, и для украинцев важно видеть воочию, что ЕС очень заинтересован в них, что поддерживает то, за что боролся Евромайдан. Им надо показать сильную поддержку ЕС", - убеждена Пол.

Длительная пауза в визитах главы внешней политики ЕС в Украину объясняется главным образом внутренним кризисом ЕС, считает эксперт ИБО "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

"В течение этого времени украинским вопросом больше занимались федеральный канцлер Германии и президент Франции, которые участвуют в нормандском формате и пытаются напрямую повлиять на Россию", - сказал он.

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Однако в течение последнего года ЕС пытается консолидироваться "ради своего экономического будущего, и здесь внешняя политика - ключевой момент".

"Брюсселю необходимо выработать определенные подходы к политике с Украиной и понять, как прекратить российскую агрессию, потому что для большинства европейских стран важно возобновить диалог с Россией", - так мотивирует визит главы европейской дипломатии в Киев Александр Хара.

Приезд Могерини в Украину именно в эти мартовские дни имеет более конкретное объяснение, считает старший аналитик Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк. Дело в том, что 19 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, где, как ожидается, будет обсуждаться сотрудничество с Украиной и докладчицей по этому вопросу будет Федерика Могерини.

"А чиновник, который больше двух лет не был в Украине, не может авторитетно рассказывать о событиях в этой стране тем европейским министрам, которые регулярно бывают не только в Киеве, но и на линии разграничения на Донбассе, таким, например, как министры иностранных дел Италии Анджелино Альфано, Литвы Линас Линкявичюс, как в свое время это делали Себастиан Курц и Зигмар Габриэль, я уже не вспоминаю про депутатов Европарламента", - сказал Денисюк.

По его словам, именно для того, чтобы собрать всю нужную информацию о ситуации на Востоке Украины, пообщаться с представителями Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ (СММ) и "почувствовать настроения", Могерини и едет в Киев.

Не случайным является то, что заседание Совета ЕС, где комплексно будет обсуждаться ситуация в Украине, состоится на следующий день после президентских выборов в России, обращает внимание Владимир Денисюк. Он убежден, что во время встреч с Федерикой Могерини в Киеве украинской власти надо настаивать, чтобы страны ЕС осудили проведение выборов на территории оккупированного Крыма, "сделав таким образом избирательный процесс в России нелегитимным".

"Украина должна говорить Могерини, что ЕС предоставит фамилии всех, кто готовил и проводил выборы в Крыму, для того, чтобы их внесли в санкционным спискам", - советует эксперт.