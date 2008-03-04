Регионалы переходят в весеннее наступление

«Съезд оправдал наши надежды. Мы продемонстрировали всему сообществу, и международному в том числе, что Украина – это общий дом для всех культур, для всех языков, для всех народов и для всех этносов, которые населяют это государство. И ультранационалистически настроенные политики не могут быть хозяевами в этом доме», - так регионал Вадим Колесниченко прокомментировал «ИМС» итоги II Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке, сообщает сайт Партии регионов.

«Мы начинаем весеннее наступление в защиту прав человека. Пора служить единой Украине, где на первое место поставлены права человека, а не права языков или отдельных политиков», - заявил народный депутат. «Весеннее наступление – это будут акции-решения советов», - уточнил он.

Он также проинформировал, что на 2 апреля этого года Партия регионов планирует в рамках «весеннего наступления» провести Гражданский форум. «Это будет грандиозный проект, который объединит всю Украину в борьбе с теми представителями нашей страны, которые не желают слышать другое мнение, другой язык. И тогда для мирового сообщества станет очевидным, что слова Тимошенко и Ющенко, которые говорят о европейском выборе Украины, явно отличаются от их действий», - отметил народный депутат.