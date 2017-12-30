Это далеко не последний обмен пленными - Лутковская

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что обмен пленными, который состоялся на днях, был "далеко не последним".

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

"Вся переговорная группа понимает, что это далеко не последний обмен. Речь идет не только о господине Асееве, но и о тех военных, которые еще находятся в заключении на территории Макеевской колонии. Есть уже поручение президента, чтобы активизировать переговорный процесс с тем, чтобы максимально быстро освободить всех тех, и гражданских, и военных, кто еще удерживается на неподконтрольной территории. Соответственно, сейчас будем работать с тем, чтобы найти убедительные аргументы для того, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнула Лутковская.

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По ее словам, решается вопрос, с какими предложениями украинская сторона выходит на переговоры в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассесостоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.