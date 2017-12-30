Это далеко не последний обмен пленными - Лутковская
Уполномоченная по правам человека заявляет, что нужно найти "убедительные аргументы" для того, чтобы ускорить процесс обмена.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что обмен пленными, который состоялся на днях, был "далеко не последним".
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.
"Вся переговорная группа понимает, что это далеко не последний обмен. Речь идет не только о господине Асееве, но и о тех военных, которые еще находятся в заключении на территории Макеевской колонии. Есть уже поручение президента, чтобы активизировать переговорный процесс с тем, чтобы максимально быстро освободить всех тех, и гражданских, и военных, кто еще удерживается на неподконтрольной территории. Соответственно, сейчас будем работать с тем, чтобы найти убедительные аргументы для того, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнула Лутковская.
Читайте такжеГенсек ООН приветствовал обмен заложников на Донбассе
По ее словам, решается вопрос, с какими предложениями украинская сторона выходит на переговоры в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассесостоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.