У вдовы покойного Еремеева пытаются отсудить квартиру

Квартиру в Киеве Игорь Еремеев еще 10 лет назад взял в многолетний кредит. При жизни покойный успел погасить лишь часть долга. Теперь на нее претендует брат умершего.

Олигарх Степан Ивахив пытается отсудить у вдовы и детей своего бывшего партнера по бизнесу Игоря Еремеева квартиру в Киеве, а помогает ему в этом брат покойного бизнесмена - Евгений.

Об этом пишет Руслан Оруджев для «Форпоста», передают Волынские новости.

"Неожиданностью стал поход брата покойного олигарха против племянников-наследников. По крайней мере, такой вывод можно сделать из документов, которые попали в руки журналистов «Форпоста». В заявлении четко черным по белому написано: "Взыскать с Еремеевой Татьяны Викторовны в пользу Еремеева Евгения Мироновича почти 22 миллиона гривен и еще по четыре миллиона из детей", - говорится в материале.

По мнению журналистов, речь идет о квартире. Евгений Еремеев подал в суд, чтобы забрать у дочери, сына и жены мертвого брата жилье, отмечается в материале.

Сообщается, что квартиру в Киеве Игорь Еремеев еще 10 лет назад взял в многолетний кредит. При жизни покойный успел погасить лишь часть долга. Остальные, согласно приложениям иска, платит брат умершего, чем и указывает якобы свое право на квартиру.

"Средств на это он никогда не имел. Следовательно, поговаривают, за всей сделкой с судом стоит тот же человек, который сейчас пытается украсть наследство вдовы и детей, – олигарх Степан Ивахив, которого Игорь Еремеев в свое время и привел в совместный бизнес", - пишут журналисты.

Сообщается, что 16 ноября 2017 года по постановлению Печерского районного суда Киева в рамках обеспечения иска был наложен арест на шестикомнатную квартиру и машиноместо, принадлежащее ответчикам - жене и детям. Сама Татьяна Еремеева уверяет, что все попытки забрать квартиру – это дело рук бывших партнеров Сергея Лагура и Степана Ивахива.

«Все финансовые махинации начались еще в 2015 году. Как раз в тот период, когда Игорь Миронович был в бессознательном состоянии, а мы с детьми находились у него в клинике. В тот момент происходило изъятие его документов, его личных переписок, его личных телефонов, сломаны были сейфы. Я сразу что-то заподозрила. На мой вопрос, почему это происходит без нашего присутствия и почему убираются все документы, мне ответили, что так нужно», - рассказала в одном из интервью Татьяна.

Как говорится в материале, прояснить ситуацию корреспонденты пытались у сельского головы, однако он отказался встретиться, мотивируя это неотложными делами.

"Сейчас Евгений Еремеев, который никогда не имел собственного бизнеса и в подавляющем большинстве жил за счет брата, не хочет терять возможности и дальше получать деньги. А потому прислуживает бывшим бизнес-партнерам родного брата, которые рейдерским способом пытаются украсть имущество у законных наследников - вдовы Игоря Еремеева и его детей", - отмечается в статье.