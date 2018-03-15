Луценко обещает передать в суд дела депутатов Добкина и Новинского до середины лета

Он напомнил, что производство по Олесю Довгому закрыто, а дела по Розенблата и Полякова расследуются.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает, что в первой половине этого года дела народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского из фракции «Оппозиционный блок» будут переданы в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.

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«Двое народных депутатов, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам ГПУ, а именно Добкин и Новинский, материалы следствия завершаются и мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд», - заявил глава ГПУ.

По его словам, именно в суде состоится «определение степени вины».

Луценко отметил, что расследование по делам Розенблата и Полякова продолжаются. Он напомнил, что расследование по народному депутату Олесю Довгому было закрыто.

«Тем не менее по Розенблату и Полякову после завершения досудебного следствия материалы будут переданы в суд», - отметил Луценко.