Луценко обещает передать в суд дела депутатов Добкина и Новинского до середины лета

11:12, 15 марта 2018
Политика
237 0
Юрий Луценко пообещал передать в суд дела Добкіна и Новинского уже в этом году / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.

Читайте такжеПеред бегством Януковича в Россию Добкин предоставил ему транспорт в Харькове - свидетель
«Двое народных депутатов, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам ГПУ, а именно Добкин и Новинский, материалы следствия завершаются и мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд», - заявил глава ГПУ.

По его словам, именно в суде состоится «определение степени вины».

Луценко отметил, что расследование по делам Розенблата и Полякова продолжаются. Он напомнил, что расследование по народному депутату Олесю Довгому было закрыто.

«Тем не менее по Розенблату и Полякову после завершения досудебного следствия материалы будут переданы в суд», - отметил Луценко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Юрий Луценко#дело против Новинского#дело против Добкина