Советник Авакова не исключает очередное наступление со стороны РФ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"На территории Донецкой и Луганской области нет неподконтрольных Путину террористических банд. Есть просто скажем так некоторое непонимание между самими бандформированиями и война, но все это борьба за сферу влияния и все они подконтрольны Путину. К сожалению, сегодня имеем ситуацию, когда нужно искренне заявить о том, что очередная фаза возможного масштабного противостояния вполне реальна", - заявил он.

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Шкиряк также заявил, что Украина не допустит крымского сценария и все, кто организовал "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" будут наказаны.