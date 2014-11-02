Боевики из "Града" обстреляли Горское на Луганщине

10:21, 02 ноября 2014
Политика
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Сегодня утром боевики начали обстрел города Горское Попаснянского района Луганской области.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"Сначала в 6.00, а потом с 6.30 до 8.00 город обстреляли из установок “Град”. Жертв нет, есть незначительные разрушения, которые комиссия ОГА будет выяснять на месте", - говорится в сообщении.

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