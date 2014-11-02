СМИ: Пятый гумконвой России пересек украинскую границу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олега Воронова.

По его словам, более 50 грузовых автомобилей из гуманитарного конвоя отправились в Донецк и столько же - в Луганск.

Как утверждает российская сторона, среди грузов - продукты питания, стройматериалы, топливо и медикаменты.

Читайте такжеЧетвертый российский гумконвой ничего не вывез из Украины - СНБОЭто уже пятый по счету гуманитарный конвой, который Россия отправляет в Украину без ее ведома.

Как сообщал УНИАН, до этого Россия уже четыре раза отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.