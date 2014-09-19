Первые грузовики российского "гумконвоя" зашли на таможенный контроль - СМИ

Об этом сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"В 20.30 мск первые машины с гуманитарным грузом для Украины зашли в зону таможенного контроля таможенного поста "Матвеев Курган", — сообщил собеседник агентства.

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Первую гуманитарную колонну Россия отправляла на юго-восток Украины в конце лета: 22 августа 280 грузовиков отправился в Луганск. Второй гуманитарный конвой из России состоял из порядка 200 КамАЗов и прибыл в Луганскую область в прошлую субботу.