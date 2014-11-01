Кличко едет в Израиль изучать систему безопасности Тель-Авива

17:07, 01 ноября 2014
Политика
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2-3 ноября мэр Киева, председатель горгосадминистрации Виталий Кличко осуществит рабочую поездку в Израиль.

Кличко посетит Израиль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в Тель-Авиве Кличко примет участие в бизнес-форуме с представителями деловых кругов Израиля, ознакомится с системой безопасности в городе и технологическими достижениями Тель-Авива.

Читайте такжеКличко и Нуланд обсудили вопросы безопасности и инвестицийКроме того, мэр Киева встретится с мэром города Иерусалим Ниром Баркатом и патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

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