Кличко едет в Израиль изучать систему безопасности Тель-Авива

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в Тель-Авиве Кличко примет участие в бизнес-форуме с представителями деловых кругов Израиля, ознакомится с системой безопасности в городе и технологическими достижениями Тель-Авива.

Читайте такжеКличко и Нуланд обсудили вопросы безопасности и инвестицийКроме того, мэр Киева встретится с мэром города Иерусалим Ниром Баркатом и патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.