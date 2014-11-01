Теперь кровь журналистов в зоне АТО будет на руках Пореченкова - председатель московского союза журналистов

Уголовное производство против него уже возбудили, говорится в сюжете ТСН.

Накануне сторонник "ДНР" прибыл в Донецк, где лично принял участие в обстреле из пулемета позиций украинских военных.

За это ему грозит от 7 до 12 лет за решеткой. Пореченкова лично сопровождал скандальный бывший украинский нардеп, сторонник пророссийских сил Игорь Марков.

"Я его только что забрал из донецкого аэропорта, с передовой. Это нормальный человек. Пули свистели. Он еще даже там стрелял по этим", - рассказывал Марков, но его оборвали на полуслове.

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Афишировать событие не захотели ни сам актер, ни российские телеканалы. Сюжеты на них стрельбу не показали.

Однако видеозапись попала в интернет и возмутила общественность. Украинский актер Олег Ступка едва мог подобрать цензурные слова, чтобы прокомментировать действия своего знакомого.

Пореченков во время своей выходки был в защитном шлеме синего цвета с пометкой "пресса". Это осудили даже в Москве.

Председатель тамошнего союза журналистов Павел Гусев заявил, что за действия Пореченкова и его маскировки под журналиста - фактически сведены на нет гарантии безопасности СМИ в зоне военных действий.

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"Сейчас, когда эти кадры уже обошли весь мир... Не все знают, кто такой Пореченков. И то, что журналист стреляет из пулемета - это нонсенс! Нельзя даже патрон поднять! И теперь, если будет смерть журналиста в зоне конфликта, это будет на его руках", - считает Гусев.

Сам Пореченков оправдывается, что стрелял в постановочном видео далеко от фронта, а патроны были холостые. Хотя и увеличенные кадры патронов во время стрельбы свидетельствуют совсем о другом.

Министр внутренних дел Украины уже объявил об открытии уголовного производства. Арсен Аваков считает, что при имеющихся доказательствах розыск подозреваемого поддержит Интерпол.

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Учитывая же на угрозу ареста, в Украину актер вряд ли приедет в ближайшее время.

А сериалы и фильмы с его участием украинские телеканалы снимают с эфиров. Министерство культуры уже инициировало их запрет на территории Украины.