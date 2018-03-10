Критика украинского закона об образовании «непропорционально раздута» – представитель Еврокомиссии

Новый украинский закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года, в частности, его норма относительно государственного языка образования вызвали критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Украинский закон об образование имел целью покончить с «советским» прошлым украинской образовательной системы, но наткнулся на несколько непропорциональную реакцию, считает Катарина Матернова, заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению.

Об этом она заявила 10 марта на Брюссельском форуме в дискуссии на тему «Возрождение процесса евроатлантической интеграции», пишет Радио Свобода.

«Проблема языковых меньшинств была только незначительной частью значительно более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, которые несколько непропорционально раздуты, ведь есть рекомендация Венецианской комиссии, где говорится именно о защите языков меньшинств», – заявила Катарин Матренова.

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Новый украинский закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года, в частности, его норма относительно государственного языка образования вызвали критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В первую очередь это значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.

Переходные положения закона предусматривают: «лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этим законом, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке».

Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства.

Киев эти обвинения отвергает.