Климкин: Венгрия не должна беспокоится по поводу отмены "закона Колесниченко-Кивалова"

Он подчеркнул, что в Украине не существует антивенгерских настроений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Венгрия не должна беспокоится по поводу признания неконституционным Конституционным судом Украины закона 2012 года «Об основах государственной языковой политики», известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал во время онлайн общения с ужгородскими СМИ, которое транслировалось на странице Львовской областной государственной администрации в социальной сети Facebook.

Он поддержал отмену "пресловутого" языкового закона Кивалова-Колесниченко.

При этом дипломат сказал, что внутри Украины необходимо начать общенациональную дискуссию о разрешении вопроса применения языков меньшинств на региональном уровне в районах их компактного проживания. В этой связи он отметил, что этот вопрос можно решать в рамках децентрализации усилиями объединенных территориальных громад, но не в случаях, касающихся роли украинского языка как государственного и национальной безопасности.

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"Поэтому никакого беспокойства по поводу отмены закона Колесниченко-Кивалова ни у наших венгров, ни в Венгрии по определению быть не должно. И не нужно ставить это в последовательность, как иногда это делают - сначала закон об образовании, затем отмена. Это не определенная последовательность, но это желание и очень последовательное желание сделать для венгров так, чтобы у них были все шансы реализовать себя в Украине ", - сказал Климкин.

Дипломат рассказал, что МИД Украины поддерживает связь с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкенем, но реальный диалог происходит напрямую между Киевом и Будапештом.

Также дипломат сказал, что следствие обязательно выяснит, кто совершил нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Сейчас нужно повысить безопасность. Это сейчас происходит. Очень важный момент", - сказал Климкин.

"В контексте каких-то действий со стороны Украины, хочу четко сказать: никаких антивенгерских настроений, не то что там какой-то истерии, как иногда звучит, по определению нет", - сказал Климкин.

Он считает, что те лица, которые об этом говорят, - делают это сознательно.

"Со стороны Украины никаких притеснений наших граждан венгерского происхождения не может быть по определению в любых вопросах", - подчеркнул глава МИД.

Также дипломат считает, что Украина и Венгрия вместе должны думать о безопасности, потому что "российские провокации могут продолжаться".

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в осуществлении "грубого нападения" против национальных меньшинств после нападения неизвестных на офис Общества венгерской культуры Закарпатья и признания неконституционным «языкового закона» Кивалова-Колесниченко.

28 февраля Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному закону.