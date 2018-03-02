Климкин: Венгрия не должна беспокоится по поводу отмены "закона Колесниченко-Кивалова"

16:07, 02 марта 2018
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал во время онлайн общения с ужгородскими СМИ, которое транслировалось на странице Львовской областной государственной администрации в социальной сети Facebook.

Он поддержал отмену "пресловутого" языкового закона Кивалова-Колесниченко.

При этом дипломат сказал, что внутри Украины необходимо начать общенациональную дискуссию о разрешении вопроса применения языков меньшинств на региональном уровне в районах их компактного проживания. В этой связи он отметил, что этот вопрос можно решать в рамках децентрализации усилиями объединенных территориальных громад, но не в случаях, касающихся роли украинского языка как государственного и национальной безопасности.

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"Поэтому никакого беспокойства по поводу отмены закона Колесниченко-Кивалова ни у наших венгров, ни в Венгрии по определению быть не должно. И не нужно ставить это в последовательность, как иногда это делают - сначала закон об образовании, затем отмена. Это не определенная последовательность, но это желание и очень последовательное желание сделать для венгров так, чтобы у них были все шансы реализовать себя в Украине ", - сказал Климкин.

Дипломат рассказал, что МИД Украины поддерживает связь с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкенем, но реальный диалог происходит напрямую между Киевом и Будапештом.

Также дипломат сказал, что следствие обязательно выяснит, кто совершил нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Сейчас нужно повысить безопасность. Это сейчас происходит. Очень важный момент", - сказал Климкин.

"В контексте каких-то действий со стороны Украины, хочу четко сказать: никаких антивенгерских настроений, не то что там какой-то истерии, как иногда звучит, по определению нет", - сказал Климкин.

Он считает, что те лица, которые об этом говорят, - делают это сознательно.

"Со стороны Украины никаких притеснений наших граждан венгерского происхождения не может быть по определению в любых вопросах", - подчеркнул глава МИД.

Также дипломат считает, что Украина и Венгрия вместе должны думать о безопасности, потому что "российские провокации могут продолжаться".

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в осуществлении "грубого нападения" против национальных меньшинств после нападения неизвестных на офис Общества венгерской культуры Закарпатья и признания неконституционным «языкового закона» Кивалова-Колесниченко.

28 февраля Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному закону.

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Теги: #Языковой закон Кивалова-Колесниченко