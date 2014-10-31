Путин обсудил с членами Совбеза РФ «выборы» на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, «обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины в контексте предстоящих 2 ноября выборов. Президент информировал участников совещания о деталях состоявшегося накануне телефонного разговора в так называемом «нормандском формате». Было высказано удовлетворение в связи с достижением договорённости с Украиной и Еврокомиссией относительно урегулирования «газового досье».

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В совещании приняли участие председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, руководитель Администрации президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, постоянный член Совбеза РФ Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав "народных республик".

США и Евросоюз заявили, что проведение самопровозглашенных выборов будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тыс. получили ранения. По официальным данным, почти 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.