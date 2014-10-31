В НАТО не признают псевдовыборы боевиков "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что союзники по Альянсу не признают организованные террористами псевдовыборы на Донбассе, и призывает Россию уважать Минские договоренности.

Как сказано в заявлении генсека НАТО, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН, «запланированные «выборы», организованные самопровозглашенными вооруженными повстанческими группами в частях Донецкой и Луганской областей в воскресенье, подрывают усилия, направленные на разрешение конфликта. Они нарушают законы Украины и прямо противоречат Минским соглашениям».

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По словам Столтенберга, своими заявлениями о том, что Россия признает эти так называемые «выборы», российские официальные представители демонстрируют, что РФ продолжает свои усилия по дестабилизации Украины.

«Союзники по НАТО как часть широкого международного содружества ясно дали понять, что они не признают так называемые сепаратистские выборы. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Я призываю Россию уважать свои Минские обязательства, которые могут помочь проложить путь для мирного разрешения конфликта», - подчеркнул Столтенберг.