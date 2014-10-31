Во фракцию Порошенко войдут 150 депутатов - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко.

Он подчеркнул: “Мы можем с уверенностью констатировать, что «Блок Петра Порошенко» одержал победу на этих парламентских выборах”.

По словам Луценко, это будет самая большая фракция в парламенте, поскольку 64 будущих народных депутата прошли по партийному списку, а также 70 кандидатов прошли в мажоритарных округах, и они были выдвинуты партией.

Читайте такжеЛуценко может стать главой фракции БППКак сообщил Луценко, еще 15 человек написали заявления о том, что готовы присоединиться к фракции, хотя они на выборы шли как самовыдвиженцы. Среди них Луценко назвал, в частности Бориса Филатова (Днепропетровская область), Петра Юрчишина (Винницкая область), Сергея Мельника (городской голова Хмельницкого).

В то же время на вопрос журналистов он отметил, что Олесь Довгий не будет принят в фракцию, а также на сегодня речь не идет о вступлении во фракцию “братьев Балог”.

Читайте такжеВ партии Порошенко настаивают, что их фракция будет основой парламентской коалицииЛуценко подчеркнул, что самым старшим членом фракции будет Мустафа Джемилев, которому 70 лет, а самым молодым - “депутат из города Авдеевка Донецкой области, которому 25 лет, Егор Фирсов”.

По словам Луценко, “у нас будет 15 женщин, что составляет 13%”.

Он подчеркнул, что больше всего представлена “в наших мажоритарных округах Днепропетровская область - 7 депутатов, Винницкая и Киевская области”.

Как отметил Луценко, в многомандатном избирательном округе "партия одержала победу в Винницкой, Закарпатской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве”.

По его словам, все будущие депутаты от партии имеют высшее образование, а 29 будущих парламентариев имеют два высших образования. “Среди нас 5 докторов наук, 4 профессора, 5 доцентов и 6 кандидатов наук”, - сообщил Луценко.