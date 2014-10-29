Порошенко о результатах выборов: мы должны не праздновать, а начать реформы

Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами своей политической силы на выборах в Верховную Раду, и убежден, что быстрое создание на ее основе коалиции позволит, наконец, начать реформы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мне приятно, что моя политическая сила одержала убедительную победу – фракция будет иметь более 130 депутатов. Но сегодня мы должны не праздновать, а, наконец, начать реформы", - сказал глава государства на встрече с членами Совета по вопросам судебной реформы.

Порошенко отметил, что важно безотлагательно начать работу новоизбранной Верховной Рады, сформировать коалицию и правительство. "Должны эффективно работать, чтобы решить все принципиальные вопросы", - подчеркнул он.

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Глава государства отметил ответственность будущих участников коалиции, нового правительства за реализацию курса реформ, за принятие ряда безотлагательных законопроектов.

"Не имею никакого сомнения, что мы – одна команда, которая хочет построить в Украине справедливое общество. А справедливое общество можно построить лишь тогда, когда есть верховенство права, когда есть честная власть", - также подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что считает очевидным переназначение его на должность главы правительства при формировании коалиции на основе предложений партии "Народный фронт".

"В соответствии с европейской практикой, партия, которая получила первое место на выборах, обязана начать процесс формирования коалиции. Я объявил о принципах формирования коалиции. Если коалиция будет сформирована на таких принципах, то объективно, что лидер партии возглавляет правительство", - объяснил премьер.

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По словам Яценюка, если коалиция будет основана на других принципах, то ответственность на себя должна будет взять та политическая сила, которая их предложила, и тогда в Украине будет другой премьер.

По состоянию на 12.50 ЦИК обработала 98,53% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.

В соответствии с информацией на сайте ЦИК, 5% барьер преодолевают 6 партий. "Народный фронт" набирает 22,17% голосов избирателей, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, объединение “Самопомич” - 11,01%, “Оппозиционный блок” - 9,37%, Радикальная партия - 7,44%, “Батькивщина” - 5,68%.