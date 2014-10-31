В коалицию предварительно попадают БПП, партии Яценюка и Садового – источник

Об этом сообщает "Украинская правда" с ссылкой на собеседников в БПП, «Народном фронте» и ближайшем окружении президента.

Все три политические силы уже согласовали три пункта договоренностей. В коалицию могут входить только фракции, не могут входить отдельные депутаты. Также не могут войти народные депутаты, которые голосовали за законы 16 января.

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Также новая коалиция первым делом должна будет проголосовать за закон о выборах, которые предусматривают пропорциональную систему и будут проходить по открытым спискам.

Собеседники также утверждают, что по состоянию на пятницу переговоры с «Батькивщиной» и Радикальной партией не ведутся. Однако Порошенко встречался и с Тимошенко, и с Ляшко.