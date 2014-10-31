Принуждение к «газовому миру»

Подписание «зимнего» газового пакета в Брюсселе – первый случай совместных взаимовыгодных договорённостей в треугольнике Украина – ЕС – Россия. Он закладывает потенциал повтора подобной взаимовыгодной игры для всех сторон, но шансы на это не высокие. Причина – отсутствия желания российского руководства идти на урегулирование ситуации. Действенным вариантом остается только принуждение Москвы к диалогу широким инструментарием, включая газовый.

Итак, что же произошло в Брюсселе? В первую очередь, - подписание важного для Украины временного газового соглашения, которое будет играть стабилизирующую роль для национальной экономики, энергетики и региональной политики. Украина в целом, была готова попробовать пережить зиму без российского газа. Естественно, что от подобного сценария пострадала бы не только украинская промышленность (и так демонстрирующая серьезное падение), но и простые украинские граждане, которые бы недополучили тепло в своих домах и вспомнили бы о веерных отключениях электроэнергии. Теперь есть основания считать подобный сценарий маловероятным.

Крайне важная, символическая роль нынешнего брюссельского соглашения в том, что оно подписано между тремя сторонами. Брюссель впервые стал стороной в украинско-российских газовых договоренностях. Это означает, что оплату за российский газ, по крайней мере, на следующие полгода, будет контролировать лично Ангела Меркель. Уж она-то точно не позволит ни одному евро уйти в карман украинских газовых коррупционеров. Раковая опухоль газовой коррупции в Украине, стремительно разъедающая национальную экономику и разрушающая политическую сферу вместе с государственным аппаратом будет скрупулезно вырезана немецкими докторами. По крайней мере, надежда на это есть.

И это не столько по желанию Украины, сколько от безвыходности ситуации и реального включения в процесс со стороны Берлина, который наконец-то начинает понимать потенциальный уровень рисков и издержек, имеющий шансы на реализацию в случае возобновления масштабного военного конфликта в Украине. Греческий кризис на этом фоне покажется невинными детскими шалостями.

Что касается России, то Москва оказалась тоже в выигрыше. Во-первых, Украина гарантированно возвратит газовый долг (деньгами ЕС и МВФ), скорее всего по цене выше 268 долларов за тысячу кубических метров. Во-вторых, Киев гарантированно купит как минимум 4-5 миллиардов кубических метров российского газа по неплохой цене (для Москвы) в диапазоне от 378 до 365 долларов за тысячу кубических метров газа. В условиях стремительного вытеснения «Газпрома» из Европы, за подарок в виде покупки 5 миллиардов кубов газа Кремль должен как минимум серьезную уступку Киеву. Особенно на фоне демонстративного прибытия в литовскую Клайпеду первого СПГ-танкера «Независимость». Это событие убило российское газовое влияние в Прибалтике. Газовый контракт в Брюсселе – поставил в жесткие рамки, контролируемые Западом, российское газовое влияние в Украине. Два события в течение нескольких дней стали «черной» полосой для «Газпрома» и России. Но, у Кремля нет другого выхода (азиатский газовый блеф уже никого не впечатляет), и брюссельский договор – это далеко не худший сценарий для российской стороны.

Важно то, что украинская сторона в качестве дальнейшего арбитра своих газовых отношений с Россией оставила Стокгольмский суд, который поставит точку в старых контрактах и даст основания для оформления новых газовых договорённостей Киева с Москвой. Есть основания надеяться, что цена в них будет сформирована с учетом существующих рыночных реалий, а объем покупаемого российского газа не будет превышать 30% (10-15 миллиардов кубов) от потребностей Украины.

С политической и юридической точек зрения остаются вопросы к руководству ЕС и его лидеров по поводу гарантий соблюдения Россией достигнутых договоренностей и финансовой помощи.

Предварительно, брюссельские газовые договоренности выглядят как европейское принуждение России и Украины к «газовому миру». Канцлер ФРГ Ангела Меркель продемонстрировала своим избирателям и другим гражданам ЕС способность защиты их от прогнозируемо холодной зимы. Для этого она в начале переговоров использовала даже прямое давление Украину, заявив о полной приостановке газового реверса из Европы в Украину случае провала переговоров в Брюсселе.

Главное, чтобы на временном разрешении газового вопроса энтузиазм и инициативность немецкого канцлера не окончились, и не начался процесс плавного снятия санкций с России на фоне дальнейшего участия Кремля в дестабилизации ситуации в Украине, продолжении военных действий в Донецкой и Луганской областях, а также дальнейшей аннексии Крыма. Если же ЕС продолжит реагировать только на газовый вызов России, игнорируя все остальные действия РФ в Украине, то задача нашей власти и общества будет состоять в расширении давления на Европу для защиты ее же интересов от комплекса российских угроз.

Пока же, временное принуждение к «газовому миру» зафиксировано. Как воспользуются этим событием все стороны, покажут уже ближайшие несколько недель.

Роман Рукомеда, политический эксперт