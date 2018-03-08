Будапешт назвал отмену закона Кивалова-Колесниченко угрозой для венгерского меньшинства

Нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде спикер правительства Венгрии назвал "террористическими атаками", из-за которых Будапешт обеспокоен.

Венгрия продолжает ожидать от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства.

Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос Deutsche Welle.

"Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону", - сказал спикер.

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Золтан Ковач также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики.

Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства".

А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде Ковач назвал "террористическими атаками", из-за которых Будапешт обеспокоен.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса. В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО. Киев выражал непонимание по поводу такого подхода. По словам Ковача, положения этого закона касаются как ЕС, так и НАТО: "Есть правила переговоров относительно членства в НАТО или ЕС. Одним из принципов является то, что нельзя забирать те права и то правовое пространство, которым меньшинства уже пользуются".

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал неконституционным языковой закон" Кивалова-Колесниченко. Согласно решению КСУ, закон потерял силу.