Яценюк обсудил с Байденом газовый вопрос
02:44, 31 октября 2014Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден обсудил с премьер-министром Украины Арсением Яценюком газовый вопрос и возможность расширения программы финансовой поддержки Украины международным сообществом.
Яценюк обсудил с Байденом газовый вопрос и расширение финпомощи Украине / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.
"Оба руководителя обсудили тему переговоров о поставках газа в Украину после одностороннего решения России прекратить поставки в июне", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь шла о "расширенной международную программу финансовой поддержки Украины".
"Вице-президент отметил, что рассчитывает на обсуждение того, каким образом США могут оказать дальнейшую поддержку Украины в ходе его визита в Киев в следующем месяце", - сообщили в Белом доме.
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