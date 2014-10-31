Яценюк обсудил с Байденом газовый вопрос

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

"Оба руководителя обсудили тему переговоров о поставках газа в Украину после одностороннего решения России прекратить поставки в июне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь шла о "расширенной международную программу финансовой поддержки Украины".

"Вице-президент отметил, что рассчитывает на обсуждение того, каким образом США могут оказать дальнейшую поддержку Украины в ходе его визита в Киев в следующем месяце", - сообщили в Белом доме.