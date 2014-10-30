В Умани сторонники мажоритарщика-победителя выборов собираются перекрыть дорогу Киев-Одесса

Об этом заявила общественная активистка Татьяна Овчинникова, которая выступает в поддержку кандидата в депутаты Антона Яценко, победившего в 200-м округе.

"Завтра мы перекроем дорогу Киев - Одесса, с требованием прекратить срывать выборы и применять грязные технологии против нашего законообранного народного депутата. Мы готовы отстаивать свой выбор под стенами Администрации Президента Украины", - заявила она.

Читайте такжеЦИК обработала уже 99,49% электронных протоколовПо свидетельству активистов, они протестуют против попытки кандидата от БПП Виталия Чудновского, который на выборах занял третье место, пересмотреть результаты голосования - его представителем был подан иск к Черкасского окружного административного суда о признании решения об установлении результатов выборов недействительным и противоправным.

По данным обработки ЦИК 100% протоколов, в 200-м избирательном округе побеждает самовыдвиженец Антон Яценко (57,41%), второе место занял тоже самовыдвиженец Андрей Дикун (13,27%), третье - кандидат от БПП Виталий Чудновский (12%).