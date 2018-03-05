Климкин объяснил, что указывает на причастность Кремля к поджогу венгерского общества в Ужгороде

Глава МИД посоветовал всем, кто утверждает об антивенгерских настроениях в Украине, обращаться в Кремль.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина не позволит России дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области из-за осуществления провокаций против венгерского меньшинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

Глава МИД Украины отметил, что «сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Закарпатье, где есть венгерская община».

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«Уже прекрасно понятно, что организатор всех этих событий сейчас (сбежал) в Приднестровье (относительно поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» - УНИАН), где есть полный, стопроцентный контроль российского ФСБ. Поэтому все, кто пытаются говорить о якобы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться непосредственно в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ", - подчеркнул Климкин.

«Уверен, что Москва будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию там (на Закарпатье - УНИАН). Мы должны последовательно этому противодействовать. С этой целью мы ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с нашей Службой безопасности, и с Министерством внутренних дел», - сообщил он.

«Договорились об укреплении нашего присутствия там. Мы не дадим дестабилизировать там ситуацию и не дадим угрожать венграм», - заверил Климкин.

Как сообщал УНИАН, ночью 27 февраля в Ужгороде в здании, где расположен офис «Общества венгерской культуры Закарпатья», произошел пожар. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

В ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса.

4 марта в полиции сообщили о задержании троих подозреваемых в нападении на офис «Общества венгерской культуры Закарпатья», совершенном 27 февраля: одного злоумышленника задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком. Также правоохранители установили предполагаемого руководителя нападений, его поиски продолжаются.

Кроме того, в полиции сообщили, что в Варшаве задержаны двое граждан Польши по подозрению в попытке поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» 4 февраля. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 15, ч. 2 ст. 194 и ст. 161 Уголовного кодекса Украины (попытка повреждения имущества путем поджога и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Польский суд избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Сегодня, 5 марта, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что организатором поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» является житель Приднестровья, бежавший на родину. «Личность организатора установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья», - отметил Москаль.