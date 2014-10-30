ЦИК ожидает новую партию протоколов, "Свобода" собирается пикетировать здание

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Вместе с тем, Центризбиркому осталось посчитать всего полпроцента электронных протоколов. Сейчас обработано 99,5%.

Как и ранее, 5-процентный барьер преодолевают 6 партий: «Народный фронт» сейчас имеет 22,16% голосов, «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, “Самопомич” - 10,99%, «Оппозиционный блок» - 9,4%, Радикальная партия Ляшко - 7,44%, “Батькивщина” - 5,68%. “Свободе” для победы не хватает 0,29%, сейчас у них 4,71%.

Читайте также"Свобода" жалуется на фальсификации кремлевских агентов и планирует митинг под ЦИКМежду тем охранники здания ЦИК сейчас усиленно готовятся к пикетированию Центризбиркома партией “Свобода”. “Охрана здания значительно усилена. Правоохранителям выдали металлические щиты, а технические сотрудники навесили замки на центральные ворота здания ЦИК”, - отметили в пресс-службе Комиссии.