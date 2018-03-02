Отмена "языкового закона" Кивалова-Колесниченко возмутила главу МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в "грубом нападении" на нацменьшинства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "брутальном нападении" против национальных меньшинств после нападения неизвестных на офис Общества венгерской культуры Закарпатья и признания Конституционным судом Украины неконституционным закона 2012 года «Об основах государственной языковой политики», известного как «языковой закон» Кивалова-Колесниченко.

Как сообщается на сайте МИД Венгрии, об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште.

Читайте такжеЛидер союза венгров Закарпатья: теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» в Украине"Украинское правительство определило для себя две националистические цели: одна заключается в препятствовании меньшинствам учиться на их родном языке, а другая заключается в препятствовании им разговаривать на родном языке", - подчеркнул Сийярто.

В то же время он прокомментировал решение Конституционного суда Украины о неконституционности так называемого "языкового закона" Кивалова-Колесниченко.

"Каждый, кто до сих пор ставит под сомнение тот факт, что национальные меньшинства действительно подвергались нападениям в Украине, теперь получил ответ на их вопрос", - заявил глава МИД Венгрии.

При этом отмечается, что против национальных меньшинств в Украине было начато "брутальное нападение». В частности сказано, что "ряд мероприятий, который начался с закона об образовании, затем продолжился нападениями на главный офис Общества венгерской культуры Закарпатья, и дальше кульминацией чего стала отмена языкового закона, который давал меньшинствам право на использование их родного языка". Сийярто заявил, что "это не является совпадением обстоятельств".

По его убеждению, то, что происходит в Украине, не может произойти в стране, где царит верховенство права.

"Хотя Украина ожидает от Европы демонстрации солидарности, она наносит удар ножом в спину грубыми мерами, направленными против национальных меньшинств", - подчеркнул Сийярто.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал неконституционным "языковой закон" Кивалова-Колесниченко. Согласно решению КСУ, закон утратил силу.