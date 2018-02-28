КСУ объяснил, почему "языковой закон" Кивалова-Колесниченко признан неконституционным

Согласно решению Конституционного суда Украины, "языковой закон" Кивалова-Колесниченко утратил силу.

Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному закону.

Как сообщает Отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга, такое решение было принято сегодня, 28 февраля.

Отмечается, что КСУ принял данное решение по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указанного закона от 3 июля 2012 года № 5029-VI с изменениями.

«Конституционный Суд пришел к заключению, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады 3 июля 2012 года имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат его принятия. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно части первой статьи 152 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

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В Решении № 2-р/2018 Суд отметил, что субъект права на конституционное представление обосновывает неконституционность закона не только нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия, но и несоответствием Конституции Украины содержания самого закона.

«Однако соблюдение установленной Конституцией Украины процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу законов является одним из условий легитимности законодательного процесса, в случае ее нарушения конституционному контролю подлежит не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия», - отмечается в сообщении.

Таким образом, КСУ решил признать неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года № 5029-VI с изменениями. А в свою очередь закон «Об основах государственной языковой политики» от 3 июля 2012 года № 5029-VI с изменениями, признанній неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным Судом соответствующего решения.

Отмечается, что решение Конституционного Суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Судья-докладчик по делу - Игорь Слиденко.

В частности, в мотивировочной части решения КСУ отметил, что процедура рассмотрения и принятия оспариваемого закона «состоялась по совокупности таких обстоятельств: отсутствие подготовленного ко второму чтению проекта закона № 9073 в виде сравнительной таблицы, а также заключения комитета к нему во время его рассмотрения и принятия; включение проекта закона № 9073 в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады без указания полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения; отсутствие обсуждения проекта закона № 9073 во втором чтении; лишение народных депутатов Украины права на рассмотрение Верховной Радой представленных ими поправок и предложений к проекту закона № 9073; пребывание парламентариев во время принятия данного законопроекта в местах, которые делают невозможным личное голосование; блокирование народными депутатами выступающих, физическое воспрепятствование голосованию при принятии этого документа в зале заседаний парламента, что помешало народным депутатам лично голосовать; голосование одних народных депутатов Украины карточками других».

По мнению КСУ, совокупность приведенных обстоятельств указывает на то, что Верховная Рада нарушила процедуру рассмотрения и принятия законопроекта № 9073, определенную положениями части третьей статьи 84, части первой статьи 93 Основного закона, также ставит под сомнение соблюдение требований, предусмотренных статьей 91 Конституции Украины .

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2016 года КСУ завершил в открытой части пленарного заседания слушание дела о соответствии Конституции закона «Об основах государственной языковой политики» и перешел к закрытой части.

Дело по соответствующему конституционному представлению 57 народных депутатов суд рассматривал в форме устного слушания 13-14 декабря.

Представление о конституционности закона, известного как «языковой закон Кивалова-Колесниченко», поступило в КСУ в июле 2014 года; в октябре было открыто производство по делу о его соответствии Конституции.

Справка УНИАН. Закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей. В свое время принятия закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Верховная Рада 23 февраля 2014 года признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.