Космическое сотрудничество Украины и США продолжится после расследования взрыва Antares - посол

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“С сожалением узнал о неудачном запуске Antares. Уверен, после расследования наше сотрудничество и космическое партнерство США и Украины продолжится”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, американская ракета-носитель Antares, которая должна была доставить на орбиту грузовой корабль Cygnus, взорвалась во время запуска с космодрома на острове Уоллопс возле побережья штата Виргиния.

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Ракета Antares была создана частной американской фирмой Orbital Sciencе, которая работает по контракту с НАСА. Оrbital Science - одна из двух небольших частных компаний, которые разрабатывают новое поколение американских грузовых и пилотируемых космических кораблей.

Первая ступень ракеты-носителя Antares разработана на КБ «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, которые владеют передовыми технологиями и принимают участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.