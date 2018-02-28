Украина готова принять корабли из Крыма только вместе с самим полуостровом - президент

Президент заявляет, что для ускорения этого процесса Украина задействует судебные, дипломатические и санкционные усилия.

Украина готова принять украинские корабли, которые остались в оккупированном Крыму, только вместе с самим полуостровом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции «Вызовы-2018».

«Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», - сказал глава государства.

По словам Порошенко, для ускорения этого процесса Украина задействует судебные, дипломатические и санкционные усилия.

Как сообщал УНИАН, 11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Путин добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернопіль» и «Луцьк», морские тральщики «Черкаси» и «Чернігів», большая подводная лодка «Запоріжжя», спасательный буксир «Кременець» и другие.